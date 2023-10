Payet celebra primeiro gol pelo Vasco e revela ansiedade para marcar

O Vasco venceu mais uma no Brasileirão e segue na firme na luta para escapar do rebaixamento. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino bateu o Fortaleza, em São Januário, e Dimitri Payet foi o herói. Principal contratação do ano no clube, ele marcou o gol da partida e celebrou.

“Precisava de um pouco de tempo para me acostumar, pegar o ritmo. Mas é uma sensação que eu estava esperando há muito tempo de viver realmente o prazer de fazer um gol com a camisa do Vasco, essa camisa que eu considero tão importante. Estava muito ansioso para isso acontecer. Aconteceu, e estou muito satisfeito de ter feito isso em frente à torcida tão vibrante, como o do Vasco”, disse o francês à “Globo” após o jogo.

Payet chegou ao Vasco em agosto e desde então ainda não havia balançado as redes. O camisa 10 tinha dado uma assistência, na goleada sobre o Coritiba, mas tinha parado por aí. Até o momento, são sete jogos pelo time de São Januário.

Agora com 30 pontos, o Vasco vai dormir fora da zona de rebaixamento. O time de Ramón Díaz, contudo, ainda pode voltar ao Z4 ao final da rodada, uma vez que o Santos entra em campo nesta quinta-feira.

O time da Colina volta a campo no próximo domingo, em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.