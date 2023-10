Corinthians tem aproveitamento terrível contra o Fluminense, fora de casa

O Corinthians encara o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Timão precisa vencer o Tricolor Carioca fora de casa. O que costuma ser bastante complicado nas últimas temporadas.

Afinal, nos últimos 15 jogos que o Corinthians encarou o Fluminense, fora de casa, venceu apenas uma vez. No período, ainda soma sete vitórias do Tricolor das Laranjeiras e outros sete empates. O único trinfo Alvinegro aconteceu no Brasileirão de 2017, quando a equipe comandada por Fábio Carille venceu por 1 a 0, com gol de Balbuena.

Este retrospecto já dura 11 anos. O Fluminense defende este grande aproveitamento desde o Brasileirão de 2011. Neste período, as equipes já se enfrentaram também pelo mata-mata da Sul-Americana de 2019 e na Copa do Brasil de 2016 e 2022. Contudo, nestas ocasiões, o Timão conseguiu reverter o placar em São Paulo e avançando nas três oportunidades.

Além disso, a última vitória do Corinthians no Maracanã também aconteceu justamente contra o Fluminense, no Brasileirão de 2017, seis anos atrás.

Corinthians também tenta melhorar aproveitamento no Brasileiro

Assim, o Timão entra em campo lutando contra o retrospecto ruim fora de casa, contra o Tricolor Carioca. Com 31 pontos e na 14° colocação, o Alvinegro está a quatro pontos do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Aliás, o Corinthians vem fazendo sua pior campanha de sua história no Brasileiro e tenta melhorar seu aproveitamento.

