Com suspensão de Léo Pereira, David Luiz ganha nova chance no Flamengo

Após seis jogos no banco de reservas, David Luiz está de volta. O zagueiro vem sendo escalado como titular nos treinos e deve iniciar em campo na partida entre Cruzeiro e Flamengo. Afinal, Léo Pereira acabou sendo advertido com três cartões amarelos e está suspenso do jogo. A informação é do “ge”.

Momento de David Luiz

Assim, David Luiz ganha uma nova chance de mostrar serviço no Flamengo. O zagueiro não vinha sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli e acabou ficando marcado depois da eliminação nas oitavas de final da Libertadores.

Com Tite, David Luiz deverá receber mais oportunidades no Flamengo. Afinal, os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira em 2017. O zagueiro pertencia ao Chelsea na época e participou de dois amistosos contra Argentina e Austrália.

O zagueiro já viveu momentos de glórias no Flamengo. O defensor foi um dos destaques da equipe rubro-negra no ano passado e participou das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, as atuações do jogador nesta temporada se tornaram um problema.

De saída do Flamengo?

Apesar dos títulos, David Luiz não vive um bom momento e pode estar vivendo seus últimos meses no clube. O zagueiro vem recebendo sondagens de times do exterior e avalia uma saída no fim desta temporada. Inclusive, os dirigentes rubro-negros também pensam em se desfazer do jogador.

O defensor tem contrato no clube até dezembro de 2024, mas não descarta ir embora antes do término do vínculo. O jogador ainda tem 12 jogos pela frente antes de definir seu futuro. A chegada de Tite, por outro lado, pode ser determinante para permanência do atleta.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com David Luiz em campo e estreia de Tite, os jogadores rubro-negros buscam encostar nas primeiras colocações do campeonato.

