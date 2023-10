Dorival admite incomodo com jejum como visitante no Brasileiro

O São Paulo perdeu para o Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira (18), no estádio da Serrinha, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue com seu incômodo jejum de não conseguir uma vitória fora de casa no torneio de pontos corridos. Afinal, são seis empates e sete derrotas em 13 partidas longe do estádio do Morumbi. Algo que vem incomodando o técnico Dorival Júnior.

“Temos que ter consciência de que o campeonato não acabou. Isso incomoda. Não temos feito resultados fora dos nossos domínios, e não é saudável para uma equipe como a nossa, até pela maneira com a qual conseguimos trabalhar a bola sobre o adversário. Os resultados não aconteceram. Gera uma preocupação grande e temos que seguir trabalhando para melhorar, e fazer o mais rápido possível com que esses resultados aconteçam, traduzindo em gols as oportunidades que tivermos”, disse Dorival, em coletiva após a partida.

Aliás, somente São Paulo e o lanterna América-MG ainda não venceram fora de casa no Brasileirão. Assim, o clube tricolor tem apenas 15% dos pontos conquistados como visitante. E na visão do treinador, o Tricolor precisa melhorar urgente seu desempenho fora de casa e analisou o que deu errado contra o Goiás.

“Infelizmente tomamos um gol no início e eles baixaram as duas linhas. Nós tivemos paciência, mas acabamos tendo dificuldades quando precisava acelerar e dar profundidade, porque as duas linhas estavam compactas e bem posicionadas. Não encontramos o passe final”, finalizou o treinador.

