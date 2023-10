Palmeiras monitora a situação de Caio Alexandre, do Fortaleza

O Palmeiras tenta ser diferente do ano de 2023 e já vem se movimentando no mercado de transferência pensando na próxima temporada. Com alguns nomes já em pauta e outros com conversa mais avançada, o Verdão traçou o perfil que deseja de reforços e já monitora possíveis jogadores. Um deles é o meia Caio Alexandre, que vem se destacando pelo Fortaleza nesta temporada. Contudo, a negociação não deve ser fácil.

A principal dificuldade está nos motivos contratuais. O jogador está no Fortaleza por empréstimo do Vancouver Whitecaps até dezembro, mas com obrigação de compra de R$12,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Aliás, o Leão do Pici já iniciou o pagamento para o time canadense. Segundo o presidente do clube cearense, Marcelo Paz, já foi pago R$1,5 milhão do valor necessário.

Por conta disso, entende ter uma garantia jurídica de que os canadenses não irão negociá-lo com outro clube de forma independente. Neste momento, a posição do Fortaleza é de que não há interesse em vender um dos destaques de sua equipe. Além disso, como está na final da Copa Sul-Americana, o Leão do Pici não pretende abrir conversas sobre saídas neste momento.

Por outro lado, o Palmeiras trabalha para adiantar o momento da transferência, enquanto avança sobre o planejamento do clube para 2024. Caio Alexandre é um dos nomes aprovados pelo técnico Abel Ferreira para a próxima temporada. Contudo, o Verdão deve aprimorar as negociações no final de 2023.

Palmeiras já vem se movimentando no mercado

Aliás, o Palmeiras não deseja repetir o que aconteceu em 2023 e já vem observando o mercado. Até aqui, o Verdão já tem conversas avançadas para contratar Aníbal Moreno, do Racing. Além disso, já vem sondando o atacante Bruno Henrique, do Flamengo e o zagueiro Mateo Gamarra, do Olímpia.

Caio Alexandre é mais um nome que despertou o interesse do Palmeiras. Aliás, a diretoria do Verdão pretende fazer de três a quatro contratações para a próxima temporada.

