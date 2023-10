Em estreia de Tite, Flamengo tenta manter escrita contra o Cruzeiro no Brasileirão

Após a preparação durante a Data-Fifa, Tite, enfim, fará sua estreia no comando técnico do Flamengo. Nesse sentido, o gaúcho terá o desafio de recolocar o Rubro-Negro na Copa Libertadores e, para isso, precisa manter uma escrita contra o Cruzeiro, no Mineirão. A equipe carioca não perde para o adversário desta quinta, às 19h (de Brasília), desde 2018. O retrospecto valendo apenas a competição nacional é ainda mais favorável, visto que a última vez que o time celeste venceu foi em 2015.

É preciso ponderar que a Raposa esteve na Série B durante três temporadas seguidas (2020, 2021 e 2002), no pior momento de sua história. Mais estruturado, retornou sob a batuta de Ronaldo, o Fenômeno, que adquiriu 90% das ações da SAF celeste. Mesmo assim, já são seis jogos seguidos em que o Rubro-Negro não sabe o que é perder no histórico do duelo.

O último revés aconteceu no dia 8 de agosto de 2018. Na época, o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Thiago Neves e Arrascaeta, que se tornou ídolo do clube da Gávea e deve começar no banco nesta quinta (19), foram os autores dos gols da vitória. No Brasileirão, a última vitória mineira foi em 3 de junho de 2015, com gol de Manoel, também no Mineirão.

Depois dessa partida, o Flamengo emendou cinco vitórias consecutivas e um empate, justamente no primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Marlon abriu o placar para os visitantes, enquanto Ayrton Lucas deixou tudo igual. Gabigol teve a chance de estufar a rede, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Estreia do comandante

Com Dorival Júnior à beira do campo, o Flamengo ergueu os troféus da Copa do Brasil e Libertadores na última temporada. No entanto, depois de uma série de ações equivocadas da diretoria, o time tem feito um ano decepcionante, sem títulos e com atuações bem distantes do ideal. Vítor Pereira e Jorge Sampaoli jamais conseguiram colocar a equipe nos trilhos e tiveram mais destaque com polêmicas fora de campo.

Experiente e com a Seleção Brasileira no currículo, Tite assume um dos elencos mais qualificados do futebol brasileiro e reencontra onze jogadores que convocou no passado. Apesar das eliminações para Bélgica e Croácia nas duas últimas Copas do Mundo, pesou os números e títulos que o treinador conquistou em suas passagens pelo Corinthians.

Restam doze rodadas para o fim do Brasileirão, e o treinador sabe que o foco é a vaga para a Libertadores. Por outro lado, a possibilidade de título é apenas um sonho, visto que o Botafogo se recuperou e faz uma campanha consistente para erguer a taça. A atual diferença é de 14 pontos, entretanto o Glorioso tem um jogo a mais, após o triunfo sobre o América-MG.

Veja os últimos duelos entre Flamengo e Cruzeiro

27/05/2023 – Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão

21/09/2019 – Cruzeiro 1 x 2 Flamengo – Brasileirão

27/04/2019 – Flamengo 3 x 1 Cruzeiro – Brasileirão

25/11/2018 – Cruzeiro 0 x 2 Flamengo – Brasileirão

29/08/2018 – Cruzeiro 0 x 1 Flamengo – Libertadores

12/08/2018 – Flamengo 1 x 0 Cruzeiro – Brasileirão

08/08/2018 – Flamengo 0 x 2 Cruzeiro – Libertadores

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.