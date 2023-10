Lucas despista sobre futuro: ‘Não quero decidir na empolgação’

A grande incógnita no São Paulo para a próxima temporada tem nome e sobrenome: Lucas Moura. Afinal, o jogador tem contrato com o Tricolor Paulista até o final de 2023 e a diretoria do clube tem o desejo de seu vínculo com o clube. Contudo, o atacante não tem pressa para tomar uma decisão.

Após a partida contra o Goiás, nesta quarta-feira (18), na Serrinha, pelo Brasileirão, o jogador voltou a despistar sobre seu futuro. Lucas admitiu que o foco está na recuperação do São Paulo no Brasileirão e não quer tomar nenhuma decisão por conta da empolgação.

“Eu estou procurando não pensar nisso agora, eu quero focar nesse restante de campeonato. Quero alcançar a pontuação necessária pra escapar dessa zona desconfortável. Estou focado nisso. Depois vou aproveitar as férias e decidir com calma. Não quero decidir nada na empolgação, nada na emoção. Quero decidir com a cabeça fria pra tomar a melhor decisão”, disse Lucas.

Lucas voltou ao São Paulo com contrato curto e a ideia de partir para um novo centro no ano que vem. Contudo, o título da Copa do Brasil e a disputa da Conmebol Libertadores do ano que vem são trunfos do clube para convencer o jogador a continuar.

O jogador admitiu que sua permanência vai depender muito do projeto do Tricolor para a próxima temporada. O atacante deseja um time competitivo em 2024 para brigar por todas as competições. Além disso, nunca escondeu o desejo de disputar uma Libertadores pelo seu time do coração.

