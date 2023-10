Coudet explica motivo de derrota do Inter: ‘Sentimos os desfalques’

“O time pode jogar muito mais. Não jogamos no nível que podemos jogar. Em quantidade de situações, não foram tão superiores. Concordo que o time pode mostrar muito mais. Por isso, falei que podemos falar de desfalques, mas quando perde temos que aceitar as críticas. Ninguém pode falar que não teve oportunidade de jogar. Temos que melhorar e ganhar para ter chances de ter o que queremos”, completou Coudet.

Distância para o Z4

O resultado, no entanto, deixa o Internacional em situação mais preocupante na tabela. É o 12° lugar, com 32 pontos, apenas dois à frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Santos, que tem 30. De olho no G6, o Colorado está a 12 de distância nesse momento, cenário que pode piorar ainda mais em caso de vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.