Final da Libertadores pode não ser disputada no Maracanã

A final da Libertadores pode não ser mais disputada no Maracanã. A Conmebol se incomodou com os pedidos recentes do Flamengo e cogita alterar o local da decisão entre Fluminense e Boca Juniors. A informação é do jornal “O GLOBO”.

A diretoria rubro-negra insiste que Flamengo e Bragantino se enfrentem no Maracanã, no dia 29 de outubro, pelo Brasileirão. No entanto, os representantes da Conmebol solicitaram cuidados especiais no estádio antes da final da Libertadores.

A partida entre Flamengo e Bragantino estava marcada para acontecer na semana da Data Fifa. No entanto, os representantes da CBF alertaram que os paulistas não poderiam disputar três jogos consecutivos fora de casa no Brasileirão.

Assim, CBF e Flamengo entenderam que será necessário jogar no Maracanã no dia 29 de outubro. Portanto, Ednaldo Pereira viajou até Paraguai na última quarta-feira (18) e se reuniu com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, para discutir estas questões.

Ednaldo Pereira alegou que seria necessário Flamengo e Bragantino se enfrentarem no Maracanã. No entanto, Alejandro Domínguez enumerou as exigências da diretoria rubro-negra e revelou que está cogitando alterar o local da final da Libertadores.

De acordo com Alejandro Domínguez, os dirigentes rubro-negros alegaram que são donos do Maracanã e pediram para terem mais camarotes do que Fluminense e Boca Juniors na final da Libertadores. As imposições do clube carioca não foram bem vistas pela entidade.

A disputa pelo Maracanã vem gerando muito incômodo e desgaste na Conmebol. A entidade, então, estuda tomar medidas drásticas às vésperas da final da Libertadores. A decisão está marcada para acontecer no dia 4 de novembro.

