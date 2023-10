Jean Lucas analisa duelo contra o Bragantino, mas prega cautela no Santos

O Santos vive outro momento no Campeonato Brasileiro desde que Marcelo Fernandes assumiu o comando técnico da equipe. Afinal, o Peixe conseguiu emplacar três vitórias seguidas e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Contudo, mesmo com o momento bom, o clube tenta pregar cautela para seguir focado no objetivo de escapar do descenso. Pelo menos é o que pensa o meia Jean Lucas.

O jogador admitiu que a chegada de Marcelo Fernandes mexeu com a cabeça dos jogadores do Santos. Mas o elenco precisa se manter focado para escapar do rebaixamento, principal objetivo do clube neste momento.

“A nossa cabeça mudou nos últimos jogos. O Marcelo (Fernandes) fez um trabalho para recuperar a confiança de todo mundo. No jogo contra o Bahia já estava todo mundo desacreditado e jogando a toalha, mas nós aqui dentro nunca jogamos a toalha. Fomos lá com a confiança de que ganharíamos o jogo. Eu falava para jogadores, familiares e amigos que aquele jogo seria nossa virada de chave, e acabou sendo. Conseguimos essa sequência boa, mas agora é o momento de colocar os pés no chão. Não conquistamos nada e ainda temos 12 finais para jogar. É ir com um passo de cada vez para sair dessa situação incômoda e ir em busca dos objetivos”, falou Jean Lucas.

Jean Lucas projeta duelo contra o Bragantino

Por fim, o jogador mira a quarta vitória seguida no Brasileirão. O Peixe encara nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro, o RB Bragantino, que é o atual vice-líder da competição e também vive boa fase.

“No Brasileirão não tem jogo fácil. A gente acompanha o Bragantino, sabemos que é uma equipe que gosta bastante de ter a bola, então estamos trabalhando bem nos treinamentos e vendo vídeos para enfrentá-los da melhor maneira possível. Amanhã vai ser mais um grande jogo, mas dentro da nossa casa lotada vamos em busca de um bom resultado”, concluiu o meia.

