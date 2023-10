Furch aceita reserva no Santos e se transforma em ‘amuleto’

Amuleto nos últimos jogos, o atacante Julio Furch vem sendo um grande exemplo nos corredores do Santos. O argentino, que chegou com grande expectativa na Vila Belmiro e com status de titular, viu Marcos Leonardo crescer de produção e ser o artilheiro que o Peixe precisa. Contudo, entendeu que neste momento, é reserva no Alvinegro Praiano.

Afinal, quando aceitou vir para o Santos, Furch ouviu que havia possibilidade de Marcos Leonardo ser vendido e o único concorrente era Bruno Mezenga. Contudo, na última janela de transferência, nenhum jogador deixou o Peixe, que ainda trouxe Morelos e Maxi Silvera para ser opções no ataque.

Entretanto, o argentino não ficou incomodado com a reserva. Muito pelo contrário, o centroavante entende que Marcos Leonardo é uma das grandes referências da equipe. Assim, ele assumiu o status de ”amuleto”.

Afinal, nos embates contra Grêmio e Bahia, Julio Furch deixou o banco de reservas para fazer o gol da vitória, nas duas partidas. Apesar de ter poucos minutos em campo, o jogador busca aproveitar cada minuto, não só para ajudar o Peixe, mas também pensando na próxima temporada.

Julio Furch também mira um 2024 diferente no Santos

Com a possibilidade de Marcos Leonardo deixar o clube em 2024, o argentino herdaria essa vaga no time titular. Seus concorrentes são Alfredo Morelos, que tem contrato até dezembro do ano que vem e Maxi Silvera, que tem seu vínculo se encerrando nesta temporada. Bruno Mezenga deve deixar o clube, já que não vem sendo aproveitado.

A postura de Julio Furch é muito elogiada internamente. Ele treina sempre no seu limite e aproveita cada segundo em campo. Todos no Santos entendem que o argentino foi uma boa contratação e que será ainda mais útil.

