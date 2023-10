Flamengo se reúne com empresário de Bruno Henrique

Apesar do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, os dirigentes rubro-negros seguem pensando no planejamento para a próxima temporada. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, para discutir sobre uma possível renovação de contrato. A informação é do “ge”.

O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), em Belo Horizonte. Afinal, os jogadores rubro-negros já estão hospedados para partida entre Cruzeiro e Flamengo. As duas equipes se enfrentam às 21h30, no Mineirão, pelo Brasileirão. Inclusive, Bruno Henrique também viajou para cidade e será titular em campo na estreia de Tite.

Situação de Bruno Henrique

O vínculo do atacante se encerra em dezembro deste ano. Assim, Marcos Braz, Bruno Spindel e Denis Ricardo vêm se reunindo para nas últimas semanas. O jogador quer permanecer no clube, mas os anos de contrato têm sido um empecilho nas negociações.

O atacante quer renovar por mais três temporadas e se aposentar no Flamengo. No entanto, os dirigentes rubro-negros oferecem apenas dois anos de contrato ao camisa 27. O salário, por outro lado, não é mais um problema entre as partes.

Fica no Flamengo?

O Palmeiras também está interessado na contratação de Bruno Henrique. Assim, os dirigentes alviverdes ofereceram um contrato de quatro anos ao atacante. Apesar da proposta do rival, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem confiantes na permanência do jogador.

Bruno Henrique vem sendo um dos destaques desta temporada é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O atacante chegou ao Flamengo no começo de 2019 e conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, Recopa, Copa do Brasil e três Cariocas.

