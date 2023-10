Arana trata renovação com o Atlético com cautela e aguarda o Corinthians

O Atlético já iniciou as conversas com o lateral-esquerdo Guilherme Arana para renovação de contrato. O Galo tem receio de perder o jogador na próxima temporada sem ganho financeiro e já tem diálogo com o atleta. Pelo lado do jogador, todavia, existe muita cautela. O motivo: Arana quer ver possibilidades e espera uma proposta do Corinthians.

O Jogada10 apurou que o jogador sabe que uma proposta do Timão vai chegar. Arana tem o sonho de ser presença fixa na Seleção Brasileira nas próximas temporadas até a Copa do Mundo 2026. Para isso, precisará de uma equipe potente. Aliás, ele já deixou claro nas conversas com o Atlético que só renovará com o Galo se existir a confiança que um time competitivo seguirá nos planos da SAF atleticana.

Ainda sobre o Timão, os empresários do jogador já receberam a confirmação que o Timão terá investimentos para a próxima temporada. A ideia de Arana, portanto, é aguardar os próximos passos, tanto de Galo quanto de Timão.

Atualmente, Arana tem multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 158,2 milhões na cotação atual). A cláusula para o futebol nacional exige pagamento de R$ 80 milhões.

O Flamengo não é tratado como prioridade neste momento. Isso por motivos simples: Arana teria maior concorrência no Rubro-Negro. No Galo, ele é o atual dono da posição e, no Timão, não terá a concorrência de Fábio Santos.

Arana não recebeu propostas e Atlético também adota cautela

O Galo trata a renovação com tranquilidade. O clube mineiro tem boa relação com Fernando Garcia, empresário do jogador, e espera que isso seja considerado. O Atlético, todavia, não pretende entrar em pesadas disputas e gastar altos valores na renovação. Evidentemente, Arana terá uma valorização para permanecer em Belo Horizonte, contudo, o Galo não “vai fazer loucuras”.

