Diego Costa é punido pelo STJD por reclamações contra o Atlético

O técnico Lucio Flavio não terá o atacante Diego Costa contra o Athletico, no sábado (21), em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Afinal, o jogador foi punido pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) por uma partida por afirmações contra a arbitragem no jogo contra o Atlético no dia 16 de setembro.

Segundo o jornalista Thiago Veras, o Botafogo irá recorrer da punição imposta ao atacante Diego Costa pelo STJD.

Diego Costa recebeu a denúncia pela infração do artigo 243-F, que diz sobre ofensa à honra. Durante a votação pela punição ao jogador alvinegro, ficou empatada a pena por quatro jogos e por um jogo (pena mínima). Assim, a definição ficou pela pena de apenas um jogo.

Relembre o caso

Após o apito final do confronto contra o Galo, Diego Costa reclamou contra a arbitragem, afirmando que houve erro na anulação de seu gol. Este, aliás, seria o gol de empate. Assim, na ocasião, o atacante afirmou que seria mais atrativo para o Brasileirão deixar o Botafogo, líder isolado, mais próximo dos adversários.

“Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem de deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”, disse Diego Costa, na zona mista.