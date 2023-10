Palmeiras pode ter pior público do ano contra o Atlético-MG

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque, às 19h, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão volta a campo após a pausa para a Data-Fifa, que ficou marcada por diversas polêmicas no clube. Por conta disso e da crise envolvida nos últimos dias, o Alviverde corre o risco de ter seu pior público no ano.

Cerca de 19 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o embate desta quinta-feira. Em 27 partidas do Palmeiras no Allianz na temporada, somente uma esteve abaixo dos 30 mil de público. Na ocasião, o Verdão recebeu 28.699 pessoas na vitória sobre a Ferroviária, por 2 a 1, no Campeonato Paulista.

O baixo público contra o Atlético-MG, poderia se restringir aos números, mas é também reflexo do ambiente negativo no clube. Há um mês atrás, o Palmeiras era o principal perseguidor do Botafogo, pelo título brasileiro. Além disso, estava na semifinal da Libertadores. Contudo, o time acabou eliminado pelo Boca Juniors no torneio continental e caiu para a quarta posição no nacional.

Polêmicas marcam o último mês do Palmeiras

Após a queda na Libertadores, o clima no Verdão ficou cada vez pior. Após a derrota no clássico contra o Santos, o muro da sede social do Palmeiras amanheceu pichado, em protesto a presidente do clube, Leila Pereira e o diretor de futebol, Anderson Barros.

Em seguida, 40 lojas da Crefisa, principal patrocinadora do clube, na qual Leila Pereira é a dona, também foram pichadas em forma de protesto. Os episódios motivaram a convocação de uma coletiva da presidente do Verdão, na quarta-feira da semana passada. Contudo, as falas da mandatária apenas pioraram a situação.

Leila se mostrou firme e sustentou um discurso combativo sobre as organizadas do clube, além de defender sua gestão. Contudo, suas palavras não acabaram bem vistas por parte da torcida e outras lideranças no Verdão. Ela se tornou alvo de conselheiros do clube e do ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que criticaram as falas da mandatária.

Em meio a todos estes problemas, o Palmeiras encara o Atlético-MG para dar uma resposta ao seu torcedor. Afinal, além de espantar a crise, o Verdão também pode reencontrar o caminho das vitórias. Afinal, o último triunfo do Alviverde aconteceu no dia 15 de setembro, contra o Goiás, por 1 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.