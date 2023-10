Medel é absolvido e enfrenta o Flamengo no domingo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu Gary Medel, do Vasco, pela expulsão contra o Santos. O capitão cruz-maltino foi denunciado por “praticar agressão física durante a partida” e poderia pegar pena de até 12 jogos.

Medel já cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho da partida na Vila Belmiro. Dessa forma, fica à disposição do técnico Ramón Díaz para o clássico com o Flamengo, no domingo, no Maracanã. A bola rola às 16h.

O chileno foi ausência na partida contra o Fortaleza, na quarta-feira, por conta da sua convocação para o Chile pelas Eliminatórias. O jogador entrou em campo na terça-feira e, assim, não teve condições de jogo para o confronto contra o Leão do Pici. No entanto, o atleta andino esteve em São Januário para acompanhar a partida.

Após a vitória por 1 a 0, Medel foi tietado por torcedores do Vasco. O capitão vascaíno, com sorrisão no rosto, agradeceu o carinho dos cruz-maltinos, que elogiaram os desempenhos do jogador com a camisa do Vasco.

