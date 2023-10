Barcelona e Real Madrid observam situação de Julian Álvarez

Dois dos clubes mais poderosos do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid estariam se mobilizando para contratar o atacante Julian Álvarez, atualmente no Manchester City. As informações são do diário catalão ‘Sport’ e da ‘Radio Continental‘, da Argentina.

Um dos elementos que traz confiança para os gigantes da Espanha cobiçarem a contratação do atleta de 23 anos de idade seria o apreço do próprio Álvarez em atuar no futebol espanhol. Além disso, a sua situação no City também pode ser ponto favorável a uma mudança de área do atacante argentino.

É bem verdade que ele vem recebendo cada vez mais oportunidades de atuar e angaria bons números desde que chegou à Inglaterra. São 61 partidas com 23 gols e oito assistências, totalizando 31 participações em tentos dos Citizens. Além disso, o clube radicado na cidade de Manchester renovou seu contrato em março deste ano até 2028, também, como forma de reconhecimento as boas apresentações.

Todavia, o jogador que foi campeão do mundo com a seleção argentina, na última Copa, tem ciência da dificuldade em se consolidar como titular da equipe frente aos assombrosos números (60 gols e 11 assistências em 65 compromissos) constituídos pelo norueguês Erling Haaland. Algo que, buscando maiores possibilidades de ser nome ‘intocável’ em outra equipe, pode ser um elemento que motive Julian Álvarez a desejar ser negociado nas próximas janelas.

