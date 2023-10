Com desfalque no ataque, Fluminense divulga os relacionados

O Fluminense divulgou na tarde desta quinta-feira (19) os relacionados para partida diante do Corinthians. A surpresa da lista é a ausência de John Kennedy. O atacante vem sendo muito utilizado nesta temporada e marcou gols decisivos na Libertadores. No entanto, apresentou uma virose e precisou ser cortado do jogo.

Relacionados do Fluminense

Apesar do desfalque de John Kennedy, Fernando Diniz contará com presenças importantes. Afinal, André e Arias retornaram da Data Fifa e foram relacionados para partida. Com uma entorse no joelho esquerdo, Nino está fora do jogo. David Braz vem se recuperando de uma lesão e também será desfalque em campo. Portanto, Marlon e Felipe Melo serão os zagueiros titulares em campo.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Corinthians. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/bhFPqTuUAP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 19, 2023

Com mosaico nas arquibancadas e lançamento do novo uniforme, os jogadores tricolores buscam uma vitória para se aproximar das primeiras colocações do Brasileirão. O Fluminense está na oitava colocação do campeonato, com 41 pontos conquistados. O Corinthians, por outro lado, ocupa o 14° lugar, com 31 pontos ganhos.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, os jogadores tricolores vão se preparando aos poucos para final da Libertadores. Afinal, a decisão está marcada para acontecer no dia 4 de novembro.

