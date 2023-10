Cruzeiro x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19/10), às 19h (de Brasília) pela 27ª rodada do Brasileirão. O clássico de gigantes será no Mineirão e é vital aos rivais. Para a Raposa mineira, com 31 pontos em 14º lugar, é essencial um bom resultado. Afinal, o time está a apenas um ponto do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro, que estreia o treinador Tite, tem 44 pontos. Apenas a vitória mantém a chance mínima de titulo e, o principal: manterá o time na zona da Libertadores. Para não perde nada deste clássico, a Voz do Esporte preparou mais uma grande cobertura. A transmissão tem início às 17h30, com um pré-jogo que terá o comando de Christian Rafael, que também narra a partida.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel nos comentários e David Silva nas reportagens. Não deixe de acompanhar o pré-jogo, a partida com a narração de Christian Rafael e o pós-jogo completo após o apito final.

