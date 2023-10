Com lesão de Nino, Marlon ganha chance de se firmar no Fluminense

Marlon será titular na partida entre Fluminense e Corinthians. Afinal, Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será desfalque nos próximos jogos da equipe tricolor. Portanto, Fernando Diniz precisou pensar em alternativas no setor defensivo.

Lesões no Fluminense

David Braz também seria uma opção no jogo entre Fluminense e Corinthians. No entanto, ele sofreu uma lesão no joelho e ainda está realizando tratamento no clube. Assim, Marlon terá uma nova chance de mostrar serviço na equipe tricolor.

O zagueiro chegou ao clube em julho deste ano. O defensor pertence ao Shakhtar, mas os representantes da Fifa determinaram que ele poderia ser emprestado. Afinal, haviam muitos conflitos entre Rússia e Ucrânia na época.

Assim, os dirigentes tricolores manifestaram interesse na contratação de Marlon. O zagueiro está emprestado no clube até julho do ano que vem. O defensor vem sendo utilizado por Fernando Diniz nesta temporada e deve ganhar uma sequência nesta reta final de Brasileirão.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Haverá mosaico nas arquibancadas e estreia do novo uniforme. O objetivo é homenagear Cartola, artista e símbolo da torcida tricolor.

