Mais um clássico de ponta no Brasileirão-2024, Palmeiras x Atlético-MG. No Allianz Parque, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (19/10), os times se encaram pela 27ª rodada da competição. O Verdão tem 44 pontos e volta à vice-liderança se vencer. O Galo, por sua vez, tem 40 pontos, em nono lugar. Uma vitória o reaproxima da zona de Libertadores. E a Voz do Esporte fará a cobertura completa deste clássico, com a transmissão começando às 17h30 e sob o comando e a narração de Cesar Tavares.