Santos x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na Vila Belmiro, o Santos receberá o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. Este jogo que começa às 20h (de Brasília), promete ser muito quente. O Santos, com os jogos que rolaram nesta quarta-feira pelo torneio, voltou à zona de rebaixamento. Mas sairá dela se pontuar. E a expectativa é grande, pois o Peixe engrenou na competição nas últimas rodadas. Só que o Bragantino está voando. É o vice-líder, com 46 pontos e não quer perder o líder Botafogo de vista. Para você ter todos os detalhes do jogo, a Voz do Esporte traz mais uma vez a sua cobertura-raiz, que começa com um pré-jogo que traz todas as informações relevantes do jogo e do Brasileirão. A transmissão começa às 18h30 e terá o comando de Christian Rafael.