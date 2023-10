Fluminense e Corinthians encerram a 27ª rodada do Brasileirão jogando no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (19/10). O Fluzão (oitavo lugar, com 41 pontos) mesmo focado na final da Libertadores, sabe que precisa pontuar para seguir brigando na parte de cima da tabela. Mas este jogo importantíssimo para o Timão. Com 31 pontos, apenas um à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento, não pode tropeçar.

A cobertura da Voz do Esporte também terá Guilherme Morais nos comentários e Junior Azevedo com as reportagens.

