Lautaro Martínez é muito elogiado por presidente da Inter de Milão

O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, concedeu uma entrevista recente para um dos principais veículos esportivos da Itália, o Gazzetta dello Sport. Como não poderia deixar de ser, o mercado da bola e suas movimentações foi um dos temas centrais.

A respeito de uma das figuras mais visadas do plantel, caso do argentino Lautaro Martínez, o mandatário do clube de Milão foi só elogios. Deixando claro, inclusive, que é de total interesse do clube manter a relação mediante renovação contratual. Entretanto, não foram apenas de palavras positivas que girou a entrevista.

Isso porque alguns atletas que deixaram o clube na última janela de transferências, casos do zagueiro Milan Skriniar (hoje no PSG) e do atacante Romelu Lukaku, agora na Roma, tiveram seus casos comentados de maneira nada elogiosa por parte de Marotta:

“Skriniar agiu como se quisesse assinar um novo contrato conosco… mas a realidade é que sua mente estava em outro lugar. Eu me senti decepcionado com Skriniar. Ele desrespeitou a Inter. Nós lhe oferecemos várias soluções, incluindo cláusula de liberação… ele sempre disse não.”

“Lukaku representa nosso passado, apenas nosso passado. Ninguém está pensando nele na Inter, nem mesmo uma única pessoa. Seu comportamento? Isso acontece no futebol. Não é a primeira vez que isso acontece”, acrescentou o dirigente interista.

Quando o assunto voltou para Lautaro Martínez, o CEO da Inter de Milão chegou a utilizar Skriniar como exemplo justamente da atitude contrária ao que o avante sul-americano adota nas conversas e também nas suas atitudes:

“Lautaro não é como Skriniar. Se ele quiser ficar, também estamos interessados em um novo acordo e estaremos no caminho certo juntos. É ótimo ter um jogador que rejeita muitos clubes de ponta para ficar onde está.”

