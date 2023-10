Reunião nesta quinta pode resolver ‘imbróglio’ da final da Libertadores no Maracanã

A vontade do Flamengo em disputar a sua partida contra o RB Bragantino, no dia 29 de outubro, no Maracanã, vem causando desconforto à Conmebol. Afinal, a entidade quer contar com o estádio, que sediará a final da Libertadores no dia 4 de novembro, com pelo menos 14 dias de antecedência. Assim, uma reunião no Paraguai, com autoridades locais, brasileiras e argentinas, acontecerá nesta quinta-feira (19).

Entenda o caso

Anteriormente, o encontro já estava marcado com membros da Conmebol, CBF, AFA, Fluminense e Boca Juniors para tratar do planejamento para a decisão. No entanto, com a postura do Flamengo, que administra o Maracanã ao lado do Fluminense, houve a necessidade de buscar uma solução para o problema. Assim, os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Esportes e Lazer, Rafael Picciani, desembarcaram nesta manhã em Luque para a reunião.

Aliás, antes do Flamengo bater o pé que irá enfrentar o Massa Bruta no Maracanã, a Conmebol já havia cedido a sua condição para a equipe carioca enfrentar o Vasco no dia 22. Afinal, de acordo com o prazo inicial indicado pela entidade, o estádio deveria ficar sem jogos a partir do dia 21.

Postura da CBF

Segundo o “ge”, a CBF está ao lado do Flamengo nesta queda de braço. O clube carioca entende que o jogo contra o RB Bragantino não prejudicará o gramado do Maracanã. O Fluminense, por sua vez, se mantém neutro na discussão, pelo menos incialmente. O presidente Mário Bittencourt e o vice-presidente Mattheus Montenegro representarão o clube na reunião.

Entretanto, pensando justamente o contrário dos clubes e da CBF, a Conmebol demonstra irritação pelo problema. Assim, não descarta a possibilidade de tomar “atitudes duras”. Além do problema do gramado, a quantidade de camarotes distribuídos entre a entidade e os clubes também serão abordados no encontro.

