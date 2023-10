Suárez se manifesta e apoia Neymar nas redes sociais: ‘Voltará mais forte’

Atacante do Grêmio e amigo de Neymar, Luis Suárez publicou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (19), uma foto ao lado o jogador do Al-Hilal e da Seleção. Afinal, o brasileiro, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo, ficará no estaleiro por, pelo menos seis meses. O uruguaio, então, amigo de Neymar dos tempos do Barcelona, fez uma homenagem ao craque.

“Muita força, amigo Neymar! Voltará mais forte”, registrou Suárez.

Entretanto, os dois atuaram juntos no Barcelona por três temporadas (2014, ano da chegada de Suárez, até 2017, quando Neymar deixou o clube e se transferiu para o PSG). Desde então os dois estreitaram muito os laços de amizade.

O atacante Lionel Messi, da Argentina e do Inter Miami, também usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio a Neymar. Os dois jogaram juntos no Barcelona e no PSG, e Messi demonstrou solidariedade ao amigo, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e terá um longo período fora dos campos.

Neymar se machucou no jogo contra o Uruguai, terça-feira (17). Pouco antes do intervalo, o camisa 10 lesionou o joelho esquerdo após uma dividida com o uruguaio De La Cruz. Ele saiu chorando e amparado pelos médicos da Seleção Brasileira. Sem conseguir firmar o pé no chão, precisou ser carregado ao entrar no vestiário do Estádio Centenário.

Médico explica situação de Neymar

O médico Rene Abdalla, no entanto, do Instituto do Joelho do Hcor São Paulo, falou sobre o tema e explicou a contusão. Afinal, especialista no assunto, o ortopedista disse que é uma lesão complexa.

“Partindo de que seja uma lesão do ligamento cruzado anterior, é uma estrutura que controla a translação anterior e lateral da tíbia muito importante no esporte. O sintoma de quem tem essa lesão a média e longo prazo é sentir um falseio no joelho como se fosse um desequilíbrio em incompatível com o esporte. A cirurgia consiste em substituir o ligamento cruzado anterior por um enxerto cuja as opções são várias desde 1/3 central do tendão da patela (abaixo da patela), tendões posteriores da coxa, parte do quadríceps que ficam acima da patela e até os chamados aloenxertos, que são transplantes de cadáver”, disse Abdalla.

