Barcelona vai estampar logo do Rolling Stones no clássico com Real Madrid

No clássico entre Barcelona e Real Madrid no próximo dia 28 de outubro, no Estádio Olímpico, o Barcelona usará um símbolo especial em suas camisa, por meio de uma iniciativa do seu principal patrocinador. O clube catalão vai colocar o logotipo dos Rolling Stones, a famosa banda britânica que existe desde 1962.

Mick Jagger, juntamente com Keith Richards e Ron Wood, posaram com camisetas nas cores azul e grená, exibindo o famoso logotipo da banda, uma boca com a língua de fora. Dessa maneira, o espaço onde normalmente aparece o logotipo do ‘Spotify’, que é o patrocinador principal do clube desde o ano passado, será ocupado pelo logotipo dos Rolling Stones.

A escolha dos Rolling Stones para essa homenagem acontece porque a banda está prestes a lançar um novo álbum chamado “Hackney Diamonds” neste sábado (21). Assim, o álbum será histórico já que é a primeira vez que eles lançam músicas inéditas desde 2005.

Essas camisetas especiais com o logotipo dos Stones estarão disponíveis em uma edição limitada. Serão 1.899 unidades iguais às usadas pelos jogadores em campo e mais 22 unidades exclusivas, assinadas pelos jogadores e também pelas jogadoras do Barcelona feminino. As mulheres, por sua vez, usarão a camiseta especial no jogo contra o Sevilla, no próximo dia 5 de novembro.

Messi envia mensagem de apoio a Neymar nas redes sociais

Além disso, homenagens deste tipo aconteceram com o rapper americano Drake e a cantora espanhola Rosalía.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.