Cristiano Ronaldo recebe homenagem do Al-Nassr após a Data Fifa

Cristiano Ronaldo teve uma surpresa em sua reapresentação ao Al-Nassr após boas atuações nos jogos de Portugal na última Data Fifa. O clube saudita fez um bolo especial para ele, para celebrar suas conquistas com a seleção portuguesa nas últimas partidas das Eliminatórias da Eurocopa 2024.

CR7 foi homenageado por seus 203 jogos com a seleção portuguesa e seus 127 gols pelo time nacional, ambos recordes. Ele também marcou seu 40º gol em 2023, ultrapassando Haaland e se tornando o maior artilheiro do ano. Mesmo aos 38 anos, Cristiano Ronaldo não descarta a ideia de marcar mil gols em sua carreira.

Embora o ano ainda não tenha terminado, o Al-Nassr quis mostrar seu carinho pelo craque. Todo o time se reuniu para tirar uma foto com Cristiano Ronaldo ao lado do bolo, que destacava suas conquistas.

Cristiano Ronaldo cogita chegar a mil gols e descarta aposentadoria

Dessa maneira, a expectativa é que CR7 volte a campo com a camisa do Al-Nassr no próximo sábado (21), contra o Damac, às 12h, pela 10ª rodada do Campeonato Saudita. O Al-Nassr ocupa a terceira posição na liga, com 19 pontos, quatro a menos que o líder Al-Hilal.

