Grêmio faz transação penal e STJD tira de pauta processo contra Renato

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, e o lateral-esquerdo Reinaldo fizeram acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o recurso que seria julgado nesta quinta-feira (19), pelo Pleno, foi retirado de pauta. A dupla e o Tribunal acertaram uma transação penal. Assim, o STJD arquivou o caso.

Depois da decisão do Tribunal, que aplicou quatro partidas de punição para ambos, o clube entrou com recurso de efeito suspensivo. Houve um primeiro adiamento por iniciativa do Grêmio para evitar suspensão de técnico e jogador no Gre-Nal.

Os dois infringiram o artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tipifica a conduta de “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. Renato e Reinaldo já cumpriram uma partida de suspensão automática e aguardam a decisão do Pleno para saber se terá nova punição.

Reinaldo, no entanto, não ficará à disposição do técnico Renato Gaúcho para a próxima partida. Afinal, ele foi expulso na derrota para o Athletico ao dar uma cotovelada em Arriagaba. O Grêmio enfrentará o São Paulo no próximo sábado (21), às 18h30, no Morumbi. A partida será válida pela 28ª do Brasileirão. A delegação gaúcha embarcará no próprio dia da parida.

