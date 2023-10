Tite estreia pelo Flamengo um ano após título da Copa do Brasil

No dia 19 de outubro de 2022, Flamengo e Corinthians se enfrentavam pela final da Copa do Brasil. Após um empate em 1 a 1 no Maracanã, os jogadores rubro-negros venceram nos pênaltis e se sagram campeões da competição.

365 dias depois do título da Copa do Brasil, muitas coisas mudaram no Flamengo. Afinal, nomes que se tornaram heróis da conquista em 2022, agora vivem momentos complicados no clube. A expectativa é que Tite consiga recuperar os jogadores rubro-negros e reencontre os caminhos das vitórias neste começo de trabalho.

De heróis até vilões

Santos

Com atuações seguras na Libertadores e na Copa do Brasil em 2022, Santos perdeu espaço nesta temporada. Afinal, Jorge Sampaoli optou por escalar Matheus Cunha no gol rubro-negro. O goleiro agora vive uma situação indefinida no clube e pode ser negociado no fim deste ano.



David Luiz

Com atuações seguras no ano passado, David Luiz também perdeu espaço no Flamengo em 2023. O zagueiro até recebeu oportunidades, mas ficou marcado negativamente depois de más atuações e da eliminação nas oitavas de final da Libertadores. O zagueiro também pode ser negociado no fim desta temporada.

Filipe Luís

Após ser pouco aproveitado com Paulo Sousa, Filipe Luís ressurgiu com Dorival Júnior e acabou sendo um dos destaques do Flamengo no ano passado. No entanto, não conseguiu manter as mesmas atuações neste ano. O lateral vem sendo pouco utilizado e pode se aposentar no fim desta temporada.

Everton Ribeiro

Com assistências nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, Everton Ribeiro foi um dos destaques da equipe rubro-negra em 2022. Contudo, não vem conseguindo repetir as mesmas atuações nesta temporada. O meia perdeu espaço depois da chegada de Sampaoli e está com situação indefinida no clube. O contrato do camisa 7 se encerra em dezembro deste ano.

Gabigol

Com gols decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil em 2022, Gabigol teve uma queda brusca de rendimento nesta temporada. O atacante vem tendo dificuldades em dar sequência nas jogadas e vive um jejum de gols com bola rolando. O camisa 10 tem sido cobrado por boa parte da torcida e não vive um bom momento na Gávea.

Pedro

Artilheiro do Flamengo em 2022, Pedro viveu momentos conturbados nesta temporada. O atacante não conseguiu manter as boas atuações e acabou sendo agredido por um membro da comissão técnica de Sampaoli. O centroavante também não atravessa um bom momento no Rio de Janeiro.

Estreia de Tite no Flamengo

Há um ano, Flamengo era campeão da Copa do Brasil. Agora, os jogadores rubro-negros estão iniciando um novo trabalho para tentar corrigir os recentes tropeços e eliminações desta temporada. Afinal, nenhum título foi conquistado em 2023.

Assim, Tite terá 12 rodadas do Brasileirão pela frente para tentar retomar os bons momentos do clube. A equipe rubro-negra atualmente está na sexta colocação do campeonato, com 44 pontos conquistados.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, Tite mostrará os primeiros passos de um trabalho que promete ser longevo no clube.

