Com lesão confirmada, Neymar posta foto com filha

Após sofrer grave lesão no joelho esquerdo, o craque brasileiro Neymar postou foto, nessa quarta-feira (18), com a filha Mavie.Na imagem, o jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, mostrou Mavie em seu colo, dormindo. A filha do atleta dormia tranquilamente, enquanto Neymar assistia televisão sentado no sofá.

Neymar teve uma grave lesão no joelho esquerdo confirmada. Ele rompeu o ligamento anterior e o menisco e terá de fazer um procedimento cirúrgico. Ainda não tem informações sobre dia e local que será feito. A lesão ocorreu na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, na última terça-feira (17), no Estádio Centenário.

Vale lembrar, inclusive, que Neymar retornou recentemente de lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Ele ficou fora dos gramados por seis meses.

