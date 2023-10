Borussia Dortmund x Werder Bremen: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Alemão nesta sexta-feira (19). O Borussia recebe o Werder Bremen às 15h30, no Signal Iduna Park, na partida de abertura da 8ª rodada da Bundesliga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição e o Dortmund pode dormir na liderança em caso de vitória diante de seus torcedores.

Como chega o Borussia Dortmund?

Na quarta posição com 17 pontos, o Dortmund pode alcançar a primeira posição na tabela em caso de vitória contra o Werder Bremen. Dessa forma, a diferença para o líder Bayer Leverkusen é de apenas dois pontos e o time comandado pelo técnico Edin Terzic vai em busca da quinta vitória consecutiva para seguir na briga pela liderança.

No entanto, para o duelo desta sexta, o Borussia não poderá contar com o jovem Julian Duranville, lesionado.

Como chega o Werder Bremen?

Por outro lado, o Werder Bremen luta para se afastar da zona de rebaixamento da Bundesliga. Com uma sequência de duas derrotas, a equipe comandada pelo técnico Ole Werner caiu para a 14ª posição e está com apenas seis pontos. Além disso, a diferença para o Bochum, primeiro dentro da degola, é de apenas dois.

A boa notícia fica por conta dos retornos de Jiri Pavlenka e Dudu, que voltam a estar à disposição do treinador. Mas, Naby Keita está fora com uma lesão no quadril, enquanto Niklas Stark e Amos Pieper aparecem como dúvidas.

Borussia Dortmund x Werder Bremen

8ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 20/10/2023, às 15h30 (de Brasília)

Local: no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic

Werder Bremen: Zetterer; Veljkovic, Gross, Friedl; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Borré, Ducksch. Técnico: Ole Werner

Onde assistir: Sportv e OneFootball

