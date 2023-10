Reunião mantém final no Maracanã; CBF tenta ajuste com Flamengo

Fim de um impasse, começo de outro. Nesta quinta-feira (19), uma reunião entre clubes e entidades confirmou a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, para o Maracanã, no próximo dia 4. O imbróglio acontecia pois o Flamengo não abre mão de jogar no estádio contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Mas o jogo está marcado para uma semana antes, período em que o Maraca já deverá estar fechado para a decisão.

Assim, a CBF tentará chegar a um acordo com o Flamengo. O Rubro-Negro é intransigente no sentido de atuar em casa no confronto direto na busca pelo título. Por outro lado, a Conmebol já firmou o compromisso de fechar o estádio por 13 dias, já a partir deste domingo, logo após o clássico entre Flamengo e Vasco. Ainda assim, a diretoria rubro-negra tenta de todas as formas atuar no local, mesmo já perto da decisão continental.

CBF e Flamengo deverão aparar as arestas em uma outra reunião, marcada para esta sexta, na sede da entidade. Dessa forma, a Conmebol também saberá quantos dias terá à disposição para preparar o Maracanã, visando a decisão. O Fluminense, por sua vez, negocia uma possível mudança de data para Bragantino x Flamengo, sob a alegação de preservar o gramado do Maraca.

De fato, esta é mais uma polêmica entre a dupla Fla-Flu, que divide a administração do estádio. Os rivais irão se enfrentar, pelo Brasileirão, no dia 11, uma semana após a decisão da Libertadores.

