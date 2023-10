Arábia Saudita quer sediar a Copa do Mundo Feminina de 2035

A Copa do Mundo feminina de 2035 poderá ser na Arábia Saudita. Isso porque a diretora técnica da seleção saudita, Monika Staab, disse nesta quinta-feira (19) que o seu país tem interesse em sediar a competição, informou a BBC, da Inglaterra. Monika Staab afirmou o interesse durante evento de gestão na região metropolitana de Londres. Ela acredita em um “futuro brilhante” para a modalidade na Arábia Saudita.

Segundo a BBC, a Arábia Saudita, inclusive, já apresentou formalmente sua candidatura ao Mundial Feminino. Os dirigentes sauditas não querem apenas o Mundial feminino. A cada dia investindo mais no futebol (vide contratações de Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema), a Arábia Saudita também quer receber a Copa do Mundo Masculina de 2034.

Afinal, O campeonato feminino da Arábia Saudita, que já está na quarta edição, teve início em 2020. Os dirigentes sauditas também pretendem a contratação de jogadoras consagradas para impulsionar o esporte naquele país.

Em fevereiro último, no entanto, entidades do futebol feminino criticaram a possibilidade de a autoridade turística da Arábia Saudita se juntar aos patrocinadores da Copa do Mundo Feminina de 2023. Este ano a competição foi disputada na Nova Zelândia e Austrália.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.