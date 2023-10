Na estreia de Tite, Flamengo bate o Cruzeiro e volta ao G4 do Brasileirão

Na estreia de Tite, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e bateu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, pela 27ª rodada. Com gols de Ayrton Lucas e Pedro, ainda no primeiro tempo, o time da Gávea demorou a se organizar, mas dominou o adversário e conquistou uma importante vitória. Da beira do gramado, o treinador gaúcho já deixou suas primeiras “impressões digitais”, mesmo com apenas dez dias de trabalho.

Com o triunfo, o Rubro-Negro alcançou a marca de 47 pontos na competição e chegou à terceira colocação, onze pontos atrás do líder Botafogo. A Raposa, por sua vez, estacionou nos 31 e vê a zona de rebaixamento se aproximar, visto que a diferença é de apenas um ponto. A equipe ainda não venceu no Mineirão na temporada.

Chance lá e cá

Em Belo Horizonte, os primeiros quarenta e cinco minutos foram equilibrados, com ambas as equipes procurando espaço no meio de campo. O Flamengo, por sua vez, tentava seguir as orientações de Tite e encaixar o estilo de jogo proposto pelo novo treinador. Contudo, foram os donos da casa que incomodaram com Ian Luccas, que parou na boa defesa de Rossi. Em outa boa chegada, Matheus Pereira, que retornou de lesão, cobrou escanteio, mas o arqueiro rubro-negro afastou o perigo.

Na segunda metade do primeiro tempo, a equipe carioca se organizou e passou a ter mais chances de chegar ao gol. Pela esquerda, Ayrton Lucas abriu em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado para boa interceptação de Rafael Cabral. Aos 32, Pedro recebeu boa bola de Everton Ribeiro no meio e finalizou no canto, mas a bola foi para fora.

Em poucos minutos

Mais organizado e tomando conta das ações, o Flamengo abriu o placar. Bruno Henrique recebeu na esquerda e alçou a bola na área, porém Luciano Castán cortou mal e deu um presente para Ayrton Lucas. O lateral só teve o trabalho para estufar a rede. Logo em seguida, Wesley invadiu a área e foi atropelado por Neris na área. Pedro foi para a cobrança e, com tranquilidade, ampliou a vantagem rubro-negra.

Raposa sem reação

Na volta do intervalo, Zé Ricardo colocou Wesley em campo para tentar dar mais força ofensiva, entretanto o time celeste não incomodou a meta de Rossi. Do outro lado, Tite optou pela manutenção, porém perdeu David Luiz, que deixou o gramado na cama e com dores. Depois dos 30, o time mineiro se lançou ao ataque, mas o goleiro argentino foi seguro em suas decisões e garantiu a vitória. Gabigol, Arrascaeta e Everton Cebolinha entraram na reta final para adquirirem ritmo de jogo depois de dez dias de Data-Fifa.

E agora?

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ambas as equipes terão pela frente clássicos estaduais. De um lado, o Cruzeiro medirá forças com o Atlético-MG no domingo (22), às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Flamengo reencontra o Vasco, no primeiro jogo de Tite no Maracanã, como treinador rubro-negro. Ambas as partidas são válidas pela 28ª rodada da competição nacional.

CRUZEIRO 0X2 FLAMENGO

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/10/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán, Marlon; Lucas Silva, Matheus Jussa, Ian Luccas (Mateus Vital 23’/2ºT); Bruno Rodrigues (Fernando 39’/2ºT), Kaiki (Wesley – intervalo) e Matheus Pereira (Nikão 23’/2ºT). Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo 9’/2T), Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta 33’/2ºT), Bruno Henrique (Everton Cebolinha 33’/2ºT) e Pedro (Gabigol 33’/2ºT). Técnico: Tite

Gols: Ayrton Lucas 39’/1ºT (1-0); Pedro 42/1ºT (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

Cartão Amarelo: Marlon, Palacios e Wesley (CRU); Thiago Maia e Rossi (FLA)

Cartão Vermelho: –

Público: 37.073

Renda: R$ 1.590.985

