Atlético vence e impõe ao Palmeiras sua quarta derrota seguida

Nesta quinta-feira (19), o Atlético Mineiro conseguiu mais uma boa vitória no Brasileirão, superando desta vez o Palmeiras, por 2 a 0. Embora jogasse no Allianz Parque, o Galo não se intimidou e conquistou um belo resultado diante do Alviverde, que conheceu sua quarta derrota consecutiva na competição. Com o resultado, os atleticanos chegaram aos 43 pontos, só um a menos que os palmeirenses, que caem para o quinto lugar.

Primeiro tempo

Antes mesmo do começo do jogo, já havia muitos protestos no Allianz Parque, sobretudo contra a presidente Leila Pereira. E estes protestos aumentaram logo aos dois minutos de partida, quando o Atlético saiu na frente. Hulk chutou forte de perna esquerda e de fora da área: a bola morreu no canto esquerdo do goleiro Weverton. Aliás, os atleticanos foram superiores durante a primeira parte do primeiro tempo e até tiveram oportunidade de aumentar o placar. O Palmeiras só melhorou a partir dos 25 minutos, quando Piquerez chutando de longe e quase repetiu Hulk. Mas, desta vez, Éverson conseguiu espalmar. Apesar de outras tentativas, o Palmeiras foi mesmo para o intervalo perdendo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras ensaiou uma melhora e chegou a ter as melhores chances. Endrick e Raphael Veiga finalizaram com perigo, mas pararam no goleiro Éverson. Posteriormente, Luis Guilherme, em chute de longe, fez a bola passar perto do travessão. Mas foi mesmo o Atlético que marcou o segundo: em lance de contra-ataque, Paulinho fez 2 a 0 aos 30 minutos e praticamente afundou qualquer pretensão palmeirense de reagir no jogo.

PALMEIRAS 0x2 ATLÉTICO-MG

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 19/10/2023

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho, 37’/2ºT), Gabriel Menino (Jhon Jhon, 13’/1ºT) e Raphael Veiga (López, 37’/2ºT); Endrick, Rony e Kevin. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Maurício Lemos (Jemerson, 40’/2ºT), Bruno Fuchs e Guilherme Arana (Pavón, 32’/2ºT); Alan Franco, Otávio, Igor Gomes (Rubens, 15’/2ºT) e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols: Hulk, 2’/1ºT (0-1); Paulinho, 30’/2ºT (0-2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Kevin, Rony, Jhon Jhon, Gustavo Gómez, Endrick (PAL); Alan Franco, Zaracho, Rubens (CAM)

