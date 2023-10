Ayrton Lucas cita impacto de Tite após vitória: ‘Campeão de tudo’

Depois da Data-Fifa, o Flamengo voltou a campo para medir forças com o Cruzeiro, no Mineirão, e construiu a vitória por 2 a 0, ainda no primeiro tempo. O confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia de Tite no comando técnico rubro-negro. Na saída de campo, Ayrton Lucas, autor do primeiro gol, exaltou seu novo treinador e disse que falta palavras para descrever um profissional que foi “campeão de tudo”

“A gente sabia que nos primeiro minutos, eles iam acabar pressionando por estarem em casa. Então, sabíamos que era preciso ter tranquilidade no jogo. É um treinador que falta palavras, campeão de tudo. Caro que motivou um pouco mais, e procuramos ouvi-lo bastante para aprender e quando chegar em campo fazer o que ele pede”, frisou.

Tranquilidade na finalização

A partida estava equilibrada, quando em poucos minutos o Flamengo estufou a rede em duas oportunidades seguidas. Na primeira delas, Bruno Henrique alçou a bola na área, porém Luciano Castán cortou errado e deu um presente para Ayrton Lucas. Assim, o lateral só teve o trabalho de, com tranquilidade, finalizar para o fundo da meta de Rafael Cabral.

“Foi um lance muito rápido, que você tem que acabar tomando a decisão. Na hora que eu dominei, tentei chutar no primeiro toque e fui feliz em dar mais um toquinho e ter tranquilidade para fazer o gol. Muito feliz pelo gol, mais ainda pela vitória.” salientou.

Próximo compromisso

Com o triunfo, a equipe da Gávea alcançou a marca de 47 pontos e, agora, ocupa a terceira colocação da competição nacional. No momento, a diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, restando onze rodadas para o fim.

Por fim, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo reencontra o Vasco, no primeiro jogo de Tite no Maracanã, como treinador rubro-negro. O confronto está marcado para domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.