Mau tempo faz CBF adiar jogo entre Sport e Chapecoense

A CBF anunciou o adiamento do jogo entre Sport e Chapecoense, que seria realizado nesta sexta-feira (20/10), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol explicou que, por causa de questões climáticas, o avião que levaria a delegação para o Recife não conseguiu nem mesmo pousar no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. Dessa forma, a partida válida pela 33ª rodada da competição vai rolar no domingo (22/10), às 18h, na Ilha do Retiro.

