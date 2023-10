David Luiz sofre entorse no tornozelo direito e realizará exames nesta sexta

Com Léo Pereira suspenso, Tite optou por escalar David Luiz como titular no sistema defensivo do Flamengo. Ao lado de Fabrício Bruno, o zagueiro fez uma partida segura no triunfo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão, porém deixou o gramado chorando no início do segundo tempo. Nesse sentido, o clube carioca informou que o defensor sofreu uma entorse no tornozelo direito e realizará novos exames nesta sexta-feira (20).

O jogador sofreu a lesão praticamente sozinho, ao disputar uma bola pelo alto com o adversário. Na queda, sentiu o tornozelo e deixou o gramado chorando. Rapidamente, o Rubro-Negro efetuou a substituição e colocou em campo um velho conhecido de Tite: Pablo.

“O atleta David Luiz sofreu uma entorse no tornozelo direito e realizará exames amanhã.”, publicou o clube carioca.

O atleta David Luiz sofreu uma entorse no tornozelo direito e realizará exames amanhã. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 20, 2023

Próximo compromisso

Com o triunfo, a equipe da Gávea alcançou a marca de 47 pontos e, agora, ocupa a terceira colocação da competição nacional. No momento, a diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, restando onze rodadas para o fim.

Por fim, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo reencontra o Vasco, no primeiro jogo de Tite no Maracanã, como treinador rubro-negro. O confronto está marcado para domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada.

