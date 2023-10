Bragantino deita em rola em cima do Santos na Vila Belmiro

A torcida do Santos chegou animada à Vila Belmiro, nesta quinta-feira (19/10), para o duelo com o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. Não era para menos, o time vinha de três vitórias seguidas e convincentes. Os resultados da rodada recolocaram os santistas no Z4. Mas era apenas pontuar para voltar a se afastar do quarteto da degola. Contudo, o Bragantino era osso duro e queria vencer para se manter em 2º lugar. No fim, o Braga, em mais uma grande atuação, calou a Vila: venceu por 3 a 1, gols de Sasha (dois) e Eric Ramírez. O gol santista, já no finzinho, foi de Leo Ortiz, contra.

O Bragantino foi aos 49 pontos, mantendo a vice-liderança, nove atrás do líder Botafogo. O Santos, que vinha de três vitórias seguidas, parou nos 30 pontos e encerra a rodada na zona de rebaixamento.

Santos cria, mas quem marca é o Bragantino

O Santos começou com tudo. Deu a saída e em trinta segundos acertou a trave de Cleiton em chute de Lucas Lima e, na sobra, Marcos Leonardo desperdiçou a oportunidade. Mas a resposta do Bragantino foi letal. Aos oito minuitos, no primeiro ataque perigoso, o Massa Bruta avançou pela esquerda. A bola foi lançada a Aderlan que mandou na trave. Mas Sasha ficou com a sobra e fez 1 a 0. O Santos sentiu o gol, começou a falhar na marcação e quase levou mais um, com João Paulo fazendo três grandes defesas em finalizações de Vitinho, Leo Ortiz e Sasha.

Depois dos 20 minutos, o Santos se reencontrou e quase marcou, aos 25, com Lucas Braga. Mas Cleiton fez grande defesa. Contudo, aos 28, Matheus Gonçalves entrou livre na área santista e foi derrubado pelo goleiro João Paulo. Sasha cobrou e ampliou para 2 a 0. Mas o Santos em nunhum momento se abateu. Foi para cima e teve oportunidades claras com Silvera e Marcos Leonardo. Porém, sem sucesso.

Jogo segue animado na etapa final

Curiosamente, cada time mudou três jogadores no intervalo. O Peixe apostando em Soteldo, que brilhou nas Eliminatórias pela Venezuela. Mas quem marcou logo no primeiro minuto foi o Braga. E com jogada de dois que entraram: boa jogada de Helinho pela direita tocando para o chute de Eric Ramírez que bateu em Joaquim e matou o goleiro João Paulo. Nos 15 minutos finais, o Braga diminuiu o ritmo e o Santos ficou em cima. A entrada de Furch deu força ao ataque e ele quase marcou (Cleiton e, depois Leo Ortiz salvaram). Mas ele foi determinante para op gol do Peixe, aos 41, pressionando Ortiz, que acabou marcando contra.

SANTOS 1×3 BRAGANTINO

27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data: 19/10/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público pagante: 12.850

Renda: R$ 523.612,50

SANTOS: João Paulo; Joaquim, Basso, Dodô e Lucas Braga; Dodi (Patati, 27’/2ºT), Jean Lucas e Lucas Lima (Mendoza, Intervalo); Kevyson (Nonato, Intervalo), Marcos Leonardo (Furch, 35’/2ºT) e Silvera (Soteldo, Intervalo). Técnico: Marcelo Fernandes.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortíz e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Eric Ramírez, Intervalo), Raul (Jadsom, Intervalo) e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves (Helinho, Intervalo), Eduardo Sasha (Borbas, 14’/2ºT) e Vitinho (Sorriso, 30’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Sasha, 8’/1ºT (0-1); Sasha, de pênalti, 28’/1ºT (0-2); Eric Ramírez, 1’/2ºT (0-3); Leo Ortiz, contra, 40’/2ºT (1-3)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartões amarelos: João Paulo, Jean Lucas, Dodi, Nonato (SAN); Luan Patrick (BRA)

