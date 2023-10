Tombense vira com dois gols em sequência e frustra o Vila Nova

Com dois gols nos últimos minutos, o Tombense praticamente acabou com as últimas chances do Vila Nova de subir para a Série A. Nesta quinta-feira (19), a equipe mineira derrotou, de virada, os goianos, por 2 a 1. Assim, o Vila estacionou nos 51 pontos e na nona colocação, perdendo contato com o G-4. Por outro lado, os mineiros respiram na luta contra o rebaixamento: estão na 18º posição, subindo para 31 pontos.

Precisando bater o Tombense, o Vila Nova até levou uma pressão inicial, quando Kleiton cabeceou para linda defesa de Denis. Mas o gol foi goiano, aos 18 minutos: Lourenço, chutando de fora da área, acertou o canto de Léo Lang e abriu o marcador em Tombos. A equipe da casa, então, passou a finalizar mais, em busca do empate. Primeiramente, em disparos de longe, sem muita direção, depois em jogadas aéreas, novamente sem mira.

Na segunda etapa, a partida se manteve equilibrada. As duas equipes tiveram chances de marcar, com Keké chutando com perigo, pelo Tombense, e Guilherme Parede, com o Vila. Mas os goianos dominaram as ações a partir dos 25 minutos e tiveram um pênalti a seu favor. Fernandão bateu, mas para fora. O experiente centroavante poderia ser vilão para um Tombense que luta de qualquer jeito contra o rebaixamento, mas a glória o esperava.

Aos 42, Alex Sandro bateu lateral e Fernandão apareceu no meio da área, cabeceando e marcando o gol do empate. E, quando o empate parecia certo, aos 49, Marcelinho tocou para o camisa 9, que chutou com força no canto e definiu a virada.

Atlético-GO praticamente rebaixa o ABC

No outro jogo da noite, em Goiânia, o Atlético-GO derrotou o ABC por 3 a 1. Com o resultado, o Dragão foi a 59 pontos, na vice-liderança e ficando mais perto do acesso. Por outro lado, os natalenses podem terminar a rodada rebaixados. A vitória rubro-negra começou a ser construída cedo, com gol de Kelvin, logo aos quatro minutos.

No segundo tempo, também com poucos minutos de ação, Gustavo Coutinho fez 2 a 0. Paulo Sérgio até diminuiu, mas Baralhas deu números finais ao triunfo atleticano no jogo.

