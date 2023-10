Gustavo Gómez admite momento ruim do Palmeiras: ‘Não estamos acostumados’

Após a eliminação na Copa Libertadores, o Palmeiras saiu de vez dos trilhos. Em pleno Allianz Parque, o time sucumbiu diante do Atlético-MG e perdeu por 2 a 0. Esse foi o sexto jogo sem vitórias na temporada, a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Alviverde deixou o G4 da competição e viu o líder Botafogo aumentar ainda mais a distância. Na saída de campo, Gustavo Gómez ressaltou que a equipe paulista não está acostumada com o mau momento e que terá que dar a volta por cima.

Com a eliminação para o Boca Juniors, os comandados de Abel Ferreira terão que buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores pelo Brasileirão. Para o defensor, a queda para o time xeneize foi muito forte e no fim de uma intensa temporada.

“Momento difícil, ninguém quer perder. Triste pelo momento, mas temos que trabalhar para sair disso. Nosso grupo é trabalhador, mas temos que ver o que estamos fazendo mal para corrigir e melhorar no próximo jogo”, disse Gustavo Gómez, antes de completar:

“A eliminação foi muito forte, fim de temporada pega forte, também. Não tem outra forma de sair da situação, se não for trabalhando. Já mostramos muitas vezes que saímos de situações adversas. Nosso time não está acostumado a ficar vários jogos sem ganhar, mas não tem outra forma de sair de uma situação como essa, se não for trabalhando”, acrescentou.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Palmeiras mede forças com o Coritiba, no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 44 pontos, o time ocupa a quinta colocação e está atrás do Grêmio no número de vitórias (13 x 12).

