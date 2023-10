Tite celebra vitória e explica mudança tática no Flamengo: ‘Ganhou confiança’

Todo treinador deseja iniciar um trabalho com o pé direito. No Mineirão, foi justamente isso que aconteceu com Tite, novo comandante do Flamengo, que viu a equipe sair de campo com os três pontos. Ainda no primeiro tempo, Ayrton Lucas e Pedro encaminharam a vitória sobre o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva, o gaúcho explicou a mudança tática, ao trocar Gerson e Everton Ribeiro de posição no meio de campo.

“A mudança tática tem aquilo que é o componente nesses últimos três jogos. A equipe se ajustou, se repetiu e ganhou confiança. Eu dei sequência a esse trabalho em cima de dois articuladores. Como no lado esquerdo, a gente precisava de um jogador um pouco mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton Ribeiro, a gente fez a troca”, disse.

Início de trabalho

Além disso, o treinador agradeceu a comissão técnica e aos profissionais rubro-negros, que, segundo ele, foram essenciais nesses primeiros dias de clube. Com o triunfo, o Rubro-Negro alcançou a marca de 47 pontos e ocupa, agora, a terceira colocação. Nesse sentido, o time volta a campo contra o Vasco, no clássico que está marcado para domingo (22), às 16h (de Brasília).

“Foi muito intenso e vai continuar dessa forma. Entrar em um trabalho e procurar as informações corretas para iniciar com a relação de confiança humana. Eu olho para o Fabinho e faço o agradecimento pelas informações. Sendo assim, foi importante para nós, para um trabalho de distribuição de carga para que o atleta tivesse estimulo e ‘fresh’ para o jogo”, frisou.

Projeção rubro-negra

Tite teve uma postura cautelosa ao ser questionado sobre as projeções do Flamengo no campeonato. No momento, a diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, restando onze rodadas para o fim. Por outro lado, o comandante não escondeu a felicidade de estrear com vitória e disse que o foco será jogo a jogo.

“Orgulho e desafiador, o trabalho. É jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações vamos perder o foco. É ficar feliz, sem medo de ficar feliz. É ficar contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. Não é desrespeito ao adversário. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. Eu admiro o Zé Ricardo. Uma coisa é a disputa dentro do campo. Outra são as coisas humanas que transcendem. Eu tenho um carinho pelo Ronaldo Fenômeno. Mas agora eu tenho a felicidade de estar em um clube extraordinário que me dá a condição de trabalhar. É um peso a responsabilidade. Mas estou feliz. É muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui. Mudou a formatação tática, eles exigiram muito da gente”, desabafou Tite.

