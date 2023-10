Fluminense e Corinthians empatam em jogo de seis gols no Maracanã

Tudo igual no Maracanã em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro 2023. Nesta quinta-feira, no encerramento da 27ª rodada, o Fluminense recebeu o Corinthians, e as equipes empataram em 3 a 3. Lima (duas vezes) e Arias fizeram para o clube carioca, enquanto Yuri Alberto (duas vezes) e Fábio Santos marcaram para o time paulista.

O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, que deixam de ganhar posições na tabela do Brasileirão. O Fluminense está em nono, com 42 pontos, e o Corinthians está 13º, com 32 pontos. O Tricolor está a dois pontos do G6, assim como o Timão está a dois pontos do Z4.

Primeiro tempo

Em uma etapa inicial eletrizante, o Corinthians aproveitou as muitas falhas do Fluminense e foi para o intervalo vencendo por 3 a 1. A equipe de Mano Menezes abriu o placar aos nove, depois que Marcelo errou no ataque e que Maycon armou rápido contra-ataque. O camisa 7 entregou para Yuri Alberto, que bateu com categoria para vencer Fábio. Aos 21, Lima empatou para o Tricolor após Cano dividir com a defesa corintiana na área. O camisa 45 do Flu bateu bonito e não deu chances para Cássio. O empate, porém, não durou muito. Aos 26, outro erro de Marcelo acabou em gol para os paulistas. O lateral tricolor tentou recuar bola, mas entregou para Maycon, que novamente partiu e entregou para Yuri Alberto balançar as redes. O terceiro saiu aos 31, quando Marlon cometeu pênalti em Ruan Oliveira. Fábio Santos deslocou o goleiro Fábio, que sequer apareceu na foto.

Segundo tempo

A etapa final foi um verdadeiro ataque contra defesa no Maracanã. Com dois gols de desvantagem, o Fluminense dominou a partida, se lançou ao ataque e levou muito perigo. Aos 10, Lima acertou chute incrível de fora da área e acertou o ângulo de Cássio para diminuir. O Tricolor seguiu pressionando, continuou empilhando chances, mas esbarrava no goleiro Cássio. O arqueiro corintiano teve grande atuação e salvou o Timão algumas vezes, mas não pôde evitar o empate aos 37. Ganso achou lindo passe para Arias, que bateu na saída do goleiro. Deu tempo também para o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva ter destaque negativo na partida. O juiz perdeu o controle, ficou perdido e irritou os jogadores, principalmente do Flu. Do banco, Thiago Santos e Felipe Melo levaram vermelho.

E agora?

Fluminense e Corinthians voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No domingo, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Timão, por sua vez, tem compromisso no mesmo dia, contra o América-MG, em casa. As duas partidas acontecerão às 18h30 (de Brasília).

FLUMINENSE 3 X 3 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro 2023 – 27ª rodada

Data: 19/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 35.096 pagantes e 36.916 presentes

Renda: R$ 1.422.507,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Yony González, 36’/2ºT), Marlon, Felipe Melo (Arias, intervalo) e Marcelo; André, Martinelli (Leo Fernández, 49’/2ºT), Lima e Ganso; Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon (Roni, 25’/2ºT), Ruan (Renato Augusto, 14’/2ºT) e Giuliano (Gustavo Mosquito, 14’/2ºT); Pedro (Romero, intervalo) e Yuri Alberto (Felipe Augusto, 19’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Gols: Yuri Alberto, 9’/1ºT (0-1), Lima, 21’/1ºT (1-1), Yuri Alberto, 26’/1ºT (1-2), Fábio Santos, 31’/1ºT (1-3), Lima, 10’/2ºT (2-3) e Arias, 37’/2ºT (3-3)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Marcelo, Felipe Melo, Cano, Lima e Fernando Diniz (FLU); Maycon, Pedro e Yuri Alberto (COR)

Cartão Vermelho: Thiago Santos e Felipe Melo (FLU)

