Auxiliar reconhece má fase do Palmeiras: ‘ A pior desde que chegamos’

Com Abel Ferreira suspenso pelo STJD, Vitor Castanheira concedeu entrevista coletiva após o revés do Palmeiras para o Atlético-MG. Nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque, o Alviverde jogou mal e sucumbiu diante do Galo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, coube a João Martins, outro auxiliar do português, comandar o time.

Ao conversar com os jornalistas, Castanheira reconheceu o péssimo momento do Palmeiras na temporada, a pior desde que Abel chegou, segundo ele. Atualmente, o time soma seis jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas na competição nacional. De acordo com o profissional, a queda na Copa Libertadores para o Boca Juniors tem refletido no desempenho em campo.

Pior momento

Com a derrota, o Palmeiras estacionou nos 44 pontos e ocupa a quinta colocação, deixando o G4. No momento, a equipe está atrás do Grêmio por causa da diferença no número de vitórias (13 x 12).

“Vou começar por dizer que realmente não há como fugir, estamos na pior fase desde que chegamos ao Palmeiras Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores, fizemos tudo, mas infelizmente não conseguimos. Falar de emocional, lógico que uma eliminação em uma meia final abala, e temos sentido isso”, disse, antes de completar:

“É um fato, está visível que a equipe não está com a fluidez e lucidez que já mostrou. Não há como esconder isso. Agora, temos que reverter a situação. Ponto. Como? Com trabalho? Não conheço outra forma. Os jogadores perceberem quem são, perceberem que não é o momento que queríamos, é um momento mau, temos que assumir. Ainda temos 11 jogos até o final, somos uma equipe de caráter e não há outra forma que não seja trabalho, acreditar no processo e no grupo. Só assim vamos sair desta situação”, acrescentou.

Foco na recuperação

Na próxima rodada, o Palmeiras medirá forças com o Coritiba, no domingo (22), às 18h30, no Couto Pereira. Por fim, auxiliar disse que para dar a volta por cima, o elenco terá que estar unido e dar a resposta em campo.

“Eu entendo a pergunta, mas o que vou responder sobre isso é: nos momentos difíceis, de turbulência, é quando as famílias precisam estar mais unidas. É o que eu acho e a resposta que vou dar”, concluiu.

