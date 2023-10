Cano alfineta o Corinthians após empate com o Fluminense: ‘Não fez nada’

O atacante Germán Cano não teve papas na língua após o empate do Fluminense com o Corinthians nesta quinta-feira. Na saída do gramado do Maracanã, o centroavante tricolor, que passou em branco, alfinetou o time paulista pela postura no segundo tempo.

“Foi um bom jogo. Sobretudo no segundo tempo, a gente jogou muito bem. O primeiro também, mas agora temos que ver o que tem que melhorar. Hoje o Corinthians não fez nada. A gente continuou num jogo focado para poder fazer gols, chegamos a fazer três, mas faltou um para poder ganhar. Mas não tem problema, agora é continuar trabalhando. Estamos muito bem, e o grupo está fechado”, disse Cano ao “SporTV”.

No primeiro tempo, o Corinthians abriu 3 a 1 e foi para o intervalo com a vantagem confortável no marcador. Nos 45 minutos finais, contudo, o que se viu foi um basicamente um treino de ataque contra defesa, onde o Flu tomava iniciativa, e o Timão se resguardava. O Tricolor buscou o empate e só não conseguiu a vitória por causa da grande atuação de Cássio.

Fluminense e Corinthians voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No domingo, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Timão, porém, tem compromisso em casa, no mesmo dia, contra o América-MG. As duas partidas acontecerão às 18h30 (de Brasília).

