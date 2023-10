Renato Augusto critica segundo tempo ineficaz do Corinthians

O empate do Corinthians contra o Fluminense, no Maracanã, poderia nem ser um mau resultado. Mas o fato de estar vencendo por 3 a 1 no primeiro tempo e permitir o empate após o intervalo ficou atravessado na garganta corintiana. Especialmente, para o meia Renato Augusto: de acordo com ele, a equipe ‘parou de jogar’ e permitiu a reação tricolor na segunda etapa.

Em entrevista ao sportv, Renato Augusto destacou que, embora o empate não seja de todo ruim, a postura da segunda etapa tirou as chances de uma vitória. Por outro lado, ele ainda sustentou que o adversário é um finalista da Copa Libertadores e que o resultado como visitante dá confiança a seu time para a sequência do Brasileirão.

“Paramos de jogar, começamos a dar chutão, então você traz o adversário para o seu campo. No primeiro tempo, saímos jogando, dificultamos o jogo deles. Depois, corremos atrás deles, não ficamos com a bola e por isso o Fluminense cresceu. Estamos em um processo de adaptação, crescendo jogo a jogo. Enfrentamos o finalista da Libertadores, eles estão com confiança e jogam juntos há muito tempo. Fizemos um grande primeiro tempo, no segundo poderíamos tentar sair jogando mais. Queríamos sair com a vitória, mas agora dá mais confiança e o trabalho está crescendo para conseguir vitórias”.

O Corinthians já volta a campo no próximo domingo, quando recebe o América-MG, às 18h30, na Neo Química Arena.

