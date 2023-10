Diniz e diretoria do Flu detonam arbitragem: ‘Inconcebível! Um desastre!’

Fernando Diniz, durante a coletiva após o empate do Fluminense com o Corinthians em 3 a 3, nesta quinta-feira, pela 27ª rodada do Brasileirão, estava pistola. O treinador detonou a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Na sua avaliação, o juiz (q1ue integra o quadro da Fifa) apitou mal apenas para um lado, contra o time carioca. Afinal, marcou um pênalti inexistente para o Corinthian e, deixou o Timão fazer muita cera. Além disso, na pisada que Samuel Xavier sofreu na área e que seria pênalti para o Tricolor, nada marcou ( e o VAR nem chamou para rever o lance).

“O jogo foi manchado pela arbitragem. Inconcebível marcar um penalti como aquele. Não dá pra entender dar uma penalidade com tanta clareza numa disputa com o jogador saindo da área e nosso atleta nem encostando, ou quase não encostando nele. Então, se encostar na área é pênalti? Muito estranho”, disse Diniz, para continuar:

“Não é a primeira vez que prejudicam o Fluminense neste Brasileiro. E nossa pontuação tem muito a ver com esses erros. Contra Grêmio, o Vasco. Agora, contra o Corinthians um pênalti inexistente. Teve o lance do Samuel e o VAR não chamou. Com 13 do segundo tempo já havia seis minutos de jogo parado. Deu um monte de cartões e duas expulsões. Além disso, o Corinthians não parou de fazer cera. Mas o juiz só deu oito minutos de acréscimos. Esse é o mesmo árbitro que expulsou Martinelli contra o Cuiabá. Seneme, tem de tomar providência”.

Diniz elogia o Fluminense no empate

Sobre o jogo, Diniz disse que o time fez uma ótima partida e mostrou que está engajado em buscar a melhor posição possível no Brasileiro, mesmo às portas da final da Libertadores (4/11 contra o Boca Juniors no Maracanã).

“Estamos focados nos jogos do Brasileiro. Contra o Botafogo, por ter sido próximos da semifinal da Libertadores, tivemos uma descarga grande física e emocional e jogamos abaixo. Mas contra o Corinthians, não. Fizemos um jogo brilhante, principalmente no segundo tempo”.

Ditretoria solta nota repudiando arbitragem conta o Corinthians

Na madrugada desta sexta-feira a diretoria do Fluminense soltou uma nota oficial repudiando a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva, considerando que seu trabalho foi desastroso, vergonhoso e tendencioso:

” (…) O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos – que provocaram revolta nos atletas e na torcida – só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam.

