Ausência de Calleri vira desafio para Dorival no Brasileirão

A derrota do São Paulo para o Goiás por 2 a 0, na quarta-feira (18), pela 27° rodada do Brasileirão, evidenciou um problema que a equipe deve ter até o final da temporada. Afinal, sem Calleri, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito recentemente, o Tricolor foi ineficiente contra o Esmeraldino. Assim, Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça para encontrar uma solução para o sistema ofensivo da equipe.

Contra o Esmeraldino, Dorival optou por começar com Luciano ao lado de Lucas. Contudo, o camisa 10 ficou totalmente deslocado, sem saber ao certo onde ficar em campo, e teve apenas uma chance nos primeiros 45 minutos. No intervalo, o atacante deixou o campo para a entrada de Erison, um centroavante de ofício.

Erison, inclusive, não atuava desde julho devido a uma lesão na coxa. O atacante se mostrou um pouco abaixo, mostrando que precisará de um tempo para readquirir a melhor forma e o ritmo de jogo. Ainda contra o Goiás, Juan e David também entraram em campo, atuando mais pelas beiradas, mas tiveram mais vontade do que inspiração.

Contudo, antes da pausa para Data-Fifa, o Tricolor entrou em campo contra o Vasco. Na partida, Dorival optou por James Rodriguez como um falso 9. O Tricolor até teve mais volume de jogo do que contra o Goiás, mas também não conseguiu balançar as redes.

Reserva para Calleri em 2024?

A diretoria já detectou que é necessário ter mais um centroavante de ofício para 2024 e deve ir ao mercado para contratar esse jogador para ser sombra de Calleri. Contudo, com mais 11 rodadas para ser disputada, Dorival terá que montar esse quebra-cabeça para voltar a vencer no Brasileirão.

