Marcelo Fernandes elogia desempenho do Santos mesmo com derrota

O Santos perdeu para o Bragantino por 3 a 1 nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés aconteceu após três vitórias consecutivas do Peixe na competição. Após a partida, o técnico Marcelo Fernandes reconheceu os méritos do Massa Bruta e pediu para seus jogadores manterem a cabeça erguida para correr atrás dos objetivos nesta temporada.

“Não vou tirar o mérito do adversário, eles tiveram mérito. A equipe enfrentou de igual para igual, o Bragantino não à toa é o segundo colocado do Brasileirão, mas nos portamos bem e criamos várias oportunidades. Precisamos ter calma, falei lá no vestiário que a equipe tem que manter a cabeça erguida, estamos chateados com a derrota, mas cientes de que jogamos em alta intensidade. Enfrentamos um time bem treinado, o momento deles é melhor. Mérito deles”, disse Marcelo Fernandes, que prosseguiu.

“Estou feliz pelo meu time, a molecada correu, a torcida soube agradecer no final. O que temos que entregar ao Santos é isso. Não estou feliz pelo resultado, mas pela equipe. Estão todos de parabéns porque se entregaram ao máximo”, completou o treinador.

Próxima partida do time de Marcelo Fernandes

Assim, o próximo compromisso do Santos acontece neste domingo (22), às 16h, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 28° rodada do Brasileirão. E o treinador disse que a preparação para o duelo será a mesma das partidas anteriores.

“Descansar bastante, temos pouco tempo, 48 horas até a viagem. O planejamento é o mesmo pra Salvador, Barueri, Vasco aqui. Ter calma, todos cientes do que fazer e estamos fazendo muitas coisas. Provamos que podemos jogar de igual e não vai ser diferente”, finalizou o técnico.

